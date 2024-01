Les Warriors ont rendu un superbe hommage à Dejan Milojevic

Ses initiales, D et M, inscrites au centre d’un cœur au bord du terrain. Des t-shirts « Brate », frère en serbe, distribués avant le match. Une belle vidéo hommage et surtout les mots de Steve Kerr pour honorer la mémoire de Dejan Milojevic, son assistant décédé soudainement d’une crise cardiaque à 46 ans le 17 janvier dernier à Salt Lake City.

"(Deki) is a part of our soul." pic.twitter.com/u3Og4TwoV5

