Dejounte Murray « bouscule » un arbitre, suspension à venir ?

La NBA ne plaisante pas avec les joueurs qui expriment physiquement leur frustration envers l’arbitrage. Elle ne laisse rien passer pour éviter qu’un précédent s’installe. C’est pourquoi Dejounte Murray risque une suspension après son geste à la fin du Game 4. Rien de très dramatique mais l’arrière des Atlanta Hawks, visiblement très frustré, a percuté l’un des officiels avec son torse en lui hurlant dans l’oreille alors que le match venait de se terminer.

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

Un incident heureusement mineur. Mais la ligue a déjà sanctionné Grant Williams d’un match après qu’il ait établi un contact avec un arbitre plus tôt dans la saison. Il est fort possible que Murray écope du même tarif. Ce serait une absence préjudiciable pour les Hawks, menés 1-3 dans cette série. Le joueur arrivé en provenance de San Antonio compile plus de 25 points, 7 rebonds et 5 passes en quatre matches contre Boston.