Dejounte Murray, les Bucks veulent se mêler à la lutte !

Il ne s'agit pas d'un secret, Dejounte Murray risque de quitter les Atlanta Hawks avant la deadline des trades, prévue le 8 février. En effet, la franchise de Géorgie a décidé d'arrêter les frais concernant son duo avec Trae Young.

Sur le départ, l'ex-joueur des San Antonio Spurs suscite logiquement des intérêts. Outre les New York Knicks et les Los Angeles Lakers, d'autres équipes suivent avec attention l'évolution de sa situation. Avec des cadors sur le coup ?

D'après les informations du journaliste du Bleacher Report Chris Haynes, les Milwaukee Bucks se sont renseignés sur Murray ! Après l'arrivée de Damian Lillard l'été dernier, la formation du Wisconsin semble encore prête à animer le marché.

Pour matcher au niveau des salaires, les Bucks pourraient offrir un package autour de Bobby Portis et Pat Connaughton. Mais les deux hommes, liés jusqu'en 2025 (player option en 2026), sont-ils dans les petits papiers des Hawks ?

De plus, après l'échange pour Lillard, Milwaukee a seulement la possibilité de proposer des choix de Draft au second tour, en 2024 et 2027. L'offre semble faible, alors que les discussions avec les Lakers ont déjà porté sur D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino et un choix au premier tour de la Draft 2029.

En tout cas, ça bouge pour Dejounte Murray...

