Les Pelicans aussi dans la course pour Murray ?

Les New Orleans Pelicans ont du talent, des jeunes et un effectif assez profond mais ils n'ont pas donné l'impression de développer tout leur potentiel au cours des dernières saisons. Capable d'enchaîner le bon et le moins bon, l'équipe est actuellement sixième de la Conférence Ouest avec 30 victoires et 21 défaites. Il suffit peut-être d'un ajustement pour faire décoller ce groupe et les dirigeants auraient l'intention de renforcer le roster d'ici la deadline des trades NBA prévue ce soir à 21 heures. Selon Jake Fisher, la franchise ciblerait notamment Dejounte Murray des Atlanta Hawks.

Le meneur est l'un des principaux noms qui circulent sur le marché. Mais son équipe n'a pas forcément de pression pour l'échanger puisqu'il est encore sous contrat pendant plusieurs saisons. Murray serait un playmaker intéressant pour une équipe des Pelicans qui se repose essentiellement sur Zion Williamson pour créer du jeu.

NO garderait aussi un œil sur la situation de Clint Capela et Onyeka Okongwu, les deux pivots d'Atlanta.