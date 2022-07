Dejounte Murray et Trae Young travaillent déjà sur leur alchimie aux Hawks

Récemment arrivé à Atlanta dans un trade, Dejounte Murray se sent déjà chez lui. Le front office des Hawks place de grandes attentes en sa recrue, notamment sur son association avec Trae Young sur le backcourt. Les deux coéquipiers en ont conscience et n’ont pas perdu de temps pour apprendre à se connaître.

Depuis son départ des Spurs, Murray n’a envoyé que des signaux positifs à sa nouvelle franchise. Il n’a qu’une hâte : jouer sous les couleurs rouge et pêche de l’équipe.

"Ils m’ont accueilli à bras ouverts. Ils ne m’ont montré que de l’amour et donné tout ce dont j’avais besoin. Le sentiment qu’ils me donnent, c’est que ça va être génial et spécial. J’ai hâte d’arriver enfin au training et de profiter de la saison. […] J’ai déjà vu certains des gars, des entraîneurs et des membres du front office. Je suis impatient de commencer", assure la nouvelle recrue d’Atlanta, dans une interview pour HoopsHype.

Dejounte Murray et Trae Young anticipent le training camp

Dejounte Murray, habitué à jouer au poste 1, sera ainsi aligné avec Trae Young l’année prochaine. Tous les deux All-Stars cette saison, aux qualités complémentaires, on attend d’eux de former l’un des meilleurs backcourt de la ligue. En toute sobriété.

Les Hawks ont envoyé trois premiers tours de draft non protégés à San Antonio pour le récupérer. Ils ont misé très gros et cette association doit impérativement fonctionner pour que leur pari soit gagnant. Les deux joueurs ont confiance en leurs capacités et paraissent très enthousiastes à l’idée de partager le terrain.

"C’est un hooper, et il est très intelligent. Il est prêt à faire ce qu’il faut pour gagner. C’est un autre All-Star et un gars qui travaille dur. Il voulait que je sois là autant que je voulais venir l’aider. […] La transition se fera en douceur. Je pense qu’on va s’en sortir. Nous sommes tous les deux intelligents et nous aimons le jeu. Quand vous cumulez ces choses, vous trouvez des moyens de gagner. L’objectif principal est de gagner, et c’est ce que nous voulons tous les deux", affirme Murray, avec assurance.

Pour que leur tandem fonctionne, Murray et Young doivent tisser des liens sur et — au mieux — en dehors des parquets. C’est pourquoi ils n’ont pas perdu de temps pour commencer à développer une alchimie. Ils ne pouvaient apparemment pas attendre le training camp pour poser les bases de leur relation.

"Nous nous envoyons des messages tous les jours, que ce soit pour parler de la vie, du basket ou pour créer une alchimie. […] Ils ont déjà construit une culture là-bas. C’est une fraternité. Pour moi, ce ne sera pas trop difficile de m’intégrer", confirme le meneur.

Dejounte Murray et Trae Young, un duo complémentaire aux Hawks ?