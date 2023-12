Dejounte Murray dans le viseur des Knicks

A l'affut pour se renforcer, les New York Knicks surveillent la situation de l'arrière des Atlanta Hawks Dejounte Murray.

On le sait, les New York Knicks ont des atouts pour tenter un gros coup sur le marché. Jusqu'à maintenant, la franchise new-yorkaise a été patiente, en laissant par exemple Donovan Mitchell filer aux Cleveland Cavaliers l'an dernier. Et maintenant, il se dit que les Knicks pourraient lancer une offensive pour Dejounte Murray !

D'après les informations du journaliste d'HoopsHype Michael Scotto, plusieurs équipes sont attentives à la situation de l'arrière des Atlanta Hawks. Et notamment les Knicks, qui apprécient son profil pour éventuellement l'associer avec Jalen Brunson.

Dans l'immédiat, un trade de l'ancien joueur des San Antonio Spurs semble pourtant peu probable. Sur cette saison, il a globalement gardé ses moyennes de l'an dernier. Et il ne devrait pas être le premier fusible à sauter si l'actuel 11ème de la Conférence Est décide de revoir son effectif.

En plus, avec sa prolongation à 120 millions de dollars sur 4 ans, le joueur de 27 ans reste sous contrat sur la durée avec les Hawks. Donc la franchise de Géorgie a du temps pour gérer ce dossier si la direction veut réellement l'échanger par la suite.

En attendant, cet intérêt des Knicks confirme la position de la franchise : NY se montre prêt à sauter sur la moindre opportunité pour se renforcer.

