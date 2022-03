Delonte West se rapproche d’un comeback… dans la BIG3

L’ancien joueur NBA Delonte West, qui a souffert d’addictions et de troubles bipolaires, va essayer de trouver une place dans la BIG3.

Si la BIG3 ressemblait d’abord à une idée farfelue, la ligue de 3x3 créée par Ice Cube s’affirme finalement comme une alternative vraiment intéressante pour les basketteurs retraités du monde professionnel. Le niveau n’est pas ridicule, avec même des vraies têtes d’affiches, et le concept est assez intéressant. Ça représente surtout une vraie alternative pour tous ceux qui n’ont pas assez investi, qui ne veulent pas finir coach ou consultant, ou tous simplement ceux qui veulent encore jouer au basket sans pouvoir prétendre à une place en pro. Delonte West en fait partie.

L’ancien joueur NBA revient de loin. Déjà victime d’addictions et de troubles bipolaires pendant sa carrière, il a touché le fond par la suite. En devenant même SDF, jusqu’à ce que des vidéos tournent sur internet et alertent sur sa situation. Le propriétaire des Dallas Mavericks, où West a joué en 2011-2012 avant de sombrer, Mark Cuban est venu à sa rescousse en l’aidant à retrouver une vie normale et à combattre ses démons.

Encore des bonnes nouvelles de Delonte West, ça fait plaisir !

Visiblement c’est en bonne voie puisque Delonte West était présent aux essais pour la BIG3. Il serait donc dans une condition suffisamment bonne pour rejouer au basket avec d’autres anciens pros. Reste à voir s’il sera drafté. Le joueur de 38 ans a compilé 9,7 points et 3,6 passes en un peu plus de 400 matches en NBA entre 2004 et 2012.