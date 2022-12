DeMar DeRozan, le téléphone des Bulls commence à chauffer…

Les Chicago Bulls se trouvent à un tournant. Avec 9 victoires et 14 défaites, la franchise de l'Illinois connait un début de saison décevant. Actuellement 12ème à l'Est, Chicago pourrait décider de faire exploser le groupe actuel. Et un homme suscite forcément des intérêts : DeMar DeRozan.

Auteur d'une superbe saison en 2021-2022, l'arrière, malgré les problèmes de son équipe, continue d'évoluer à un haut niveau. Avec 25,5 points, 4,7 passes décisives et 4,4 rebonds de moyenne, le joueur de 33 ans peut incarner un gros renfort pour un prétendant au titre NBA (même aux Playoffs).

Ainsi, d'après les informations du journaliste d'Hoopshype Michael Scotto, le téléphone des Bulls commence sérieusement à sonner pour DeRozan. Plusieurs formations surveillent, avec une grande attention, la trajectoire choisie par les dirigeants de Chicago.

Et dans l'hypothèse d'une reconstruction, le package DeRozan - Nikola Vucevic risque d'alimenter les rumeurs. On pense notamment à un possible deal avec les Los Angeles Lakers. Il se dit même que certaines équipes espèrent avoir un coup à jouer avec Zach LaVine.

Pour les Bulls, il s'agit ainsi d'un choix décisif pour l'avenir de cette écurie. De son côté, DeMar DeRozan a probablement un intérêt à attendre un trade s'il veut rejouer les premiers rôles dans l'immédiat.

Pourquoi les Chicago Bulls feraient mieux de tout casser