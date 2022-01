DeMarcus Cousins coupé par les Bucks… juste après un double-double

DeMarcus Cousins est revenu en NBA après des nouveaux pépins de santé et il s’en est plutôt bien sorti. L’ancien All-Star, qui a enchaîné les blessures depuis 2018, a fait son boulot dans la peau de deuxième pivot aux Milwaukee Bucks. 17 matches, plus de 9 points et 5 rebonds de moyenne sur un petit temps de jeu. Et pourtant, la franchise du Wisconsin ne va pas le conserver pour autant.

Le GM Jon Horst a lui-même annoncé à ESPN que les champions en titre allaient couper le vétéran. Ils ont jusqu’à vendredi pour garantir son contrat mais ils ne le feront pas. DMC va se retrouver libre sur le marché.

« Nous n’aurions pas pu traverser cette période délicate aussi bien que nous l’avons fait sans DeMarcus », confie le dirigeant. « Mais au bout du compte, nous faisons le choix de la flexibilité en gardant une place dans l’effectif. Mais rien ne nous empêchera d’éventuellement collaborer à nouveau avec lui dans le futur. Il a été excellent pour nous et nous espérons l’avoir aidé également. »

Les Bucks espèrent éventuellement embaucher un meilleur joueur dans les jours ou semaines à venir. Notamment après la deadline, quand les franchises se débarrasseront de certains éléments. Si jamais personne ne lui met la main dessus, ils pourront toujours faire revenir DeMarcus Cousins.

Ce dernier a d’ailleurs compilé 15 points, 10 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes la nuit dernière. De quoi convaincre une équipe de lui redonner sa chance.

DeMarcus Cousins, prêt à tout pour s’imposer chez les Bucks