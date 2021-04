DeMarcus Cousins va-t-il faire ses preuves aux Clippers ?

C’est donc DeMarcus Cousins qui vient compléter l’effectif des Los Angeles Clippers. La franchise californienne disposait d’un spot libre et elle a décidé d’engager le pivot de 30 ans. Mais sans lui donner aucune garantie à ce stade de la saison. En effet, Shams Charania rapporte que l’ancien All-Star va s’engager pour dix jours. Un contrat courte durée susceptible d’être reconduit avant d’éventuellement finir la saison dans la cité des anges.

The Clippers are signing four-time All-Star DeMarcus Cousins to a 10-day contract this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021

Sur le papier, si l’on se fie juste au nom, c’est une très belle recrue pour les Clippers. DeMarcus Cousins était l’un des meilleurs pivots de la ligue il n’y a pas si longtemps. Mais au final… cette époque paraît tout de même de plus en plus lointaine. Depuis, le joueur a enchaîné les blessures assez sévères et il a perdu en explosivité, en rythme, en confiance. Il n’est plus que l’ombre de lui-même avec quelques flashs par intermittence.

Il ne faut pas s’attendre à ce que DMC propulse les Angelenos dans une autre dimension. Au contraire. Non seulement il devrait sortir du banc mais en plus il sera relégué derrière Serge Ibaka et Ivica Zubac dans la rotation. En revanche, c’est une troisième option intéressante sur le poste cinq. Il suffit d’un ou deux coups d’éclat sur une série de playoffs pour que l’investissement soit rentabilisé. Mais bon, ça, c’est si Cousins convainc les dirigeants de le conserver.

Il a débuté la saison avec les Houston Rockets où il tournait à 9,6 points et 7,6 rebonds à 37% de réussite aux tirs avant d’être coupé.

DeMarcus Cousins coupé par les Rockets, les Lakers sur le dossier ?