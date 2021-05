2021 aussi, est une année pleine de surprises. Si on nous avait dit il y a quelques années que DeMarcus Cousins et Nicolas Batum seraient coéquipiers chez les Los Angeles Clippers et que le premier serait admiratif du second au point de le couvrir d'éloges devant la presse, pas sûr qu'on y aurait cru.

"Boogie", à la relance depuis quelques semaines chez les Clippers, s'est bien acclimaté au groupe et s'est vite rendu compte de l'importance prise par le capitaine de l'équipe de France. On l'a souvent évoqué ici, mais les cadres du groupe et le staff ne tarissent pas d'éloges sur Batum, qui est le joueur le plus utilisé par Tyronn Lue depuis le début de la saison. Cousins lui a rendu hommage après la victoire de l'équipe dans le derby de Los Angeles contre les Lakers.

"Nicolas Batum est probablement le gars le plus polyvalent de toute l'équipe. Il est partout sur le terrain et il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. C'est notre homme à tout faire. Si quelque chose a besoin d'être réparé, il peut le faire".

« QI basket dingue », « joueur énorme », Nicolas Batum a mis tout le monde dans sa poche chez les Clippers

Les termes utilisés par Cousins peuvent laisser croire qu'il sera tenté d'appeler Nicolas Batum la prochaine fois qu'il aura une fuite dans sa salle de bains ou qu'il sera à la bourre pour aller chercher ses gamins à l'école. Mais en réalité, c'est simplement une nouvelle preuve de la renaissance du Français loin du placard doré qui était le sien à Charlotte.

"Batman" n'a pas besoin de poser des stats folles pour que tout le monde chez les Clippers s'aperçoive de l'importance de sa présence sur le parquet en termes d'expérience et de QI basket. C'est peut-être l'une des différences qui permettront aux Californiens de ne pas connaître la même désillusion que la saison passée en playoffs...

Nicolas Batum leader surprenant d'une stat qui montre son importance chez les Clippers