L’appel du pied de DeMarcus Cousins aux Sacramento Kings

Les Sacramento Kings veulent désespérément retrouver les playoffs après plus de 15 ans de disette. La franchise californienne ne s’est pas qualifiée pour le top-8 de sa Conférence depuis 2006. Et ce n’est même pas forcément bien parti pour la reconquête de l’Ouest puisque les joueurs de Mike Brown affichent pour l’instant un bilan de 4 victoires e 6 défaites. Ils ont besoin de renfort. DeMarcus Cousins se porte même volontaire.

Would love to help sac get back to the playoffs 🙏🏿

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) November 9, 2022