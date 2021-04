Les Washington Wizards sont en pleine bourre et même virtuellement qualifiés pour le play-in tournament grâce à la 10e place qu'ils occupent à l'Est. Malheureusement, une mauvaise nouvelle est venue assombrir la belle soirée des hommes de Scott Brooks, vainqueurs de Golden State pour une 6e victoire consécutive. Deni Avdija, le rookie des Wizards, ne jouera plus de la saison.

L'ailier israélien, titulaire pour la 31e fois de la saison et membre important de la rotation de Brooks, s'est fracturé la cheville lors de la première mi-temps contre Golden State. Mal retombé après un rebond, le 9e pick de la Draft 2020 s'est effondré et les images étaient pour le moins effrayantes. Jordan Bell, son coéquipier a eu le bon réflexe d'immédiatement couvrir le pied de son partenaire pour qu'il n'ait pas de vision traumatisante.

Deni Avdija a été évacué en chaise roulante pour aller passer un examen qui a révélé un trait de fracture au niveau de sa cheville droite. Selon Adrian Wojnarowski, les Wizards en sauront plus après l'IRM passée par le jeune ailier dans les heures qui viennent. Deux choses semblent certaines pour l'insider d'ESPN : Avdija n'aura normalement pas besoin d'être opéré, mais on ne le reverra pas cette saison, quand bien même les Wizards réussiraient un run en playoffs.

Si ses statistiques (6.3 points, 4.9 rebonds) n'étaient pas les plus impressionnantes parmi les rookies de la cuvée 2020, Deni Avdija jouait 23 minutes par match cette saison, avec un impact intéressant dans la circulation du ballon et, plus étonnant, la défense.

Joueurs triés par impact défensif cette saison, 1 seul rookie, devinez qui est-ce? Deni! Et il est même devant Kawhi ou Iguodala 👀 (D-LEBRON measures Defensive Impact per 100 possessions) pic.twitter.com/t5f5303qob — Deni Avdija France (@AvdijaDeni) April 21, 2021

On espère le voir vite en action la saison prochaine.