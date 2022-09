Avant le début de cet Eurobasket 2022, on avait inclus Lauri Markkanen et Deni Avdija dans notre liste des 13 joueurs qui allaient marquer la compétition. On a donc suivi avec beaucoup d'attention le match entre la Finlande et Israël, dans le groupe D. Les deux joueurs NBA n'ont pas déçu et se sont livrés un gros duel pour égayer cette affiche pas forcément alléchante pour le grand public.

L'ailier des Washington Wizards et le tout nouvel intérieur du Utah Jazz - tradé jeudi à Cleveland dans le deal pour Donovan Mitchell - ont sorti deux des plus grosses évaluations de cette entame d'Euro (31 pour Avdija, 33 pour Markkanen) dans ce match qu'Israël est allé gagner (89-87) en prolongation.

Deni Avdija (23 points, 15 rebonds, 3 passes, 2 contres, 1 interception) a arraché l'overtime sur un shoot à 3 points après un joli cross à 37 secondes de la fin, avant de guider son pays vers le succès lors de l'extra time. En face, Lauri Markkanen était en feu et a tout fait ou presque pour les Suomi, pas franchement perturbé par son transfert de la veille : 33 points, 12 rebonds et 2 contres.

Podcast #51 : Donovan Mitchell à Cleveland, coup de maître ou coup de poker ?