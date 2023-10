Deni Avdija prolonge à Washington, ce que ça signifie pour Bilal Coulibaly

Aucun rookie des Washington Wizards n'avait débuté de deuxième contrat sous les couleurs de la franchise depuis Otto Porter Jr, drafté en... 2012. C'est chose faite avec Deni Avdija, qui vient de parapher un nouveau bail de quatre ans pour 55 millions de dollars. Cela ne veut évidemment pas dire que l'Israélien restera longtemps dans la capitale fédérale, mais l'occasion était belle pour les deux parties. Dans une équipe en reconstruction, vraisemblablement phagocytée offensivement par Jordan Poole et Kyle Kuzma, et dans laquelle il n'est pas sûr d'avoir le rôle qu'il espère, Avdija représente un atout certain. Soit il s'impose vraiment, confirmant les promesses entrevues malgré ce contexte compliqué, soit il est une pièce parfaite pour un trade, qui attirera à n'en pas douter beaucoup de franchises en quête d'un joueur assez jeune, au potentiel de two-way player important et à moindre frais dans la NBA de 2023.

S'il n'a pas encore pu démontrer toutes ses capacités, Deni Avdija est probablement un peu plus "valuable" que ne le pensent la plupart des gens. Depuis son arrivée en 2020, l'ancien joueur du Maccabi Tel Aviv est premier au sein de la franchise au classement des points marqués, des rebonds et des interceptions, troisième au nombre de contres, quatrième au scoring et aux passes décisives.

Il est possible que Wes Unseld titularise Avdija plutôt que Bilal Coulibaly dans un premier temps pour mettre en avant le n°9 de la Draft 2020. Lors des derniers entraînement, le rookie français, excellent durant la Summer League et la pré-saison, portait la tenue grise des remplaçants lors des oppositions. Il n'en conservera pas moins un temps de jeu normalement assez important, tant la franchise tient à le développer et à surfer sur l'exceptionnel potentiel défensif qu'il a déjà affiché.

