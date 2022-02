Dennis Rodman regrette d’avoir critiqué Larry Bird parce qu’il était blanc

Ce qui est bien quand on sort une ânerie, c'est de réussir à réaliser qu'il s'agissait d'une ânerie et de ne pas la marteler plus de 30 ans après. Dennis Rodman n'a pas eu que des instants de grande lucidité au cours de sa carrière lorsque le micro lui était tendu, c'est un euphémisme. Aussi fantastique ait-il pu être sur le parquet, "The Worm" a parfois dérapé. Son plus célèbre loupé reste celui de la série de playoffs contre Boston en 1987, lorsque un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Larry Bird.

A l'image de quelques autres joueurs NBA, Rodman voyait dans la popularité de Bird une manifestation du suprémacisme blanc à l'oeuvre en NBA et aux Etats-Unis.

Je m'en moque, vous pouvez aller lui dire que j'ai dit ça. Je sais que vous le marquerez dans l'article dans tous les cas", avait lâché The Worm, qui était alors un rookie, dans le New York Times.

Trente-cinq ans après, lors d'une conférence, Dennis Rodman est revenu sur ces mots qui avaient déjà beaucoup fait parler à l'époque.

"Ce jour-là, j'ai pris la pire décision possible. J'étais jeune et stupide. Après le match, j'ai dit que s'il avait été noir, il aurait juste été moyen. J'étais stupide. Plus j'en ai appris dans la vie, plus je me suis mis à respecter les choses et les gens.

Ce qui est vraiment cool, cependant, c'est qu'Isiah Thomas est venu me défendre immédiatement. Il a pris la foudre à ma place et m'a dit : 'Dennis, monte dans ta voiture, conduis jusqu'en Oklahoma et restes-y'. J'ai commis une erreur, mais c'était une époque différente. Aujourd'hui, les choses ont changé".