Denzel Valentine rejoint les Cavaliers pour deux ans

Les Cleveland Cavaliers continuent de récupérer les joueurs qui ont déçu aux Chicago Bulls. Après Lauri Markkanen – qui a quand même fait deux très bonnes saisons – c’est Denzel Valentine qui débarque dans l’Ohio. Contrairement au Finlandais, l’ailier de 27 ans ne s’est jamais vraiment montré en NBA. Il était pourtant attendu à son arrivée chez les pros en 2016, après un superbe cursus à Michigan State.

Souvent blessé, ce joueur polyvalent a finalement compilé 7,4 points, 3,5 rebonds et 2 passes en 232 matches. Il aura passé cinq saisons dans l’Illinois (dont une année blanche). Selon Shams Charania, il s’est engagé pour deux ans avec Cleveland.

The Cleveland Cavaliers are signing guard Denzel Valentine to a partially guaranteed two-year deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Valentine was the No. 14 pick in the 2016 NBA draft and provides wing depth to the Cavaliers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2021