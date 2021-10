Deontay Wilder, la plus grosse patate du monde… mais aussi des qualités de basketteur

Si vous êtes amateur de boxe, peut-être avez-vous suivi la trilogie de combats heavyweight entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Ce dernier, invaincu avant d'affronter le Britannique, a fini par mordre la poussière au terme d'un dernier combat titanesque. Wilder, surnommé le "Bronze Bomber" pour la puissance de ses coups que l'on dit proche de celle des plus grands poids lourds comme Mike Tyson, est un grand fan de basket. Durant la préparation de ses combats, le natif de l'Alabama participe fréquemment à des pick up game au cours desquels il utilise à merveille ses qualités athlétiques et sa taille (2,01 m).

Une vidéo de l'un de ces petits matches est récemment sortie et on peut voir que Deontay Wilder est assez nettement au-dessus du niveau de ses partenaires de jeu. A 36 ans, le Bronze Bomber peut peut-être songer à une reconversion s'il en a assez des rings. Après tout, des clubs professionnels font bien signer des piges à des rappeurs, que ce soit en African Basketball League avec J-Cole ou en France avec Sheck Wes...

Le tomar game de Deontay Wilder est en tout cas assez au point.

Deontay Wilder has bounce

pic.twitter.com/tGGdPB0UYs — Brad Ballislife (@BradBallisLife) October 24, 2021

Pour le best of du troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, que l'on vous recommande, c'est juste en-dessous.

