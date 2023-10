Derrick White prêt à s’engager sur la durée à Boston

Les Boston Celtics vont-ils prolonger Derrick White ? On le sait, les deux parties se trouvent actuellement en discussions concernant un nouveau contrat. Jusqu'au 23 octobre, l'ancien membre des San Antonio Spurs est éligible à une extension.

Et il existe un intérêt mutuel afin de trouver un accord sur le long terme. Actuellement lié jusqu'en 2025, le joueur de 29 ans perçoit un salaire de 17,6 millions de dollars par an. Et les Celtics, après les prolongations de Jaylen Brown, Kristaps Porzingis et Payton Pritchard, doivent trouver le bon compromis sur le plan financier.

En tout cas, de son côté, White se montre ouvert à un deal.

"J'aime être ici. C'était vraiment super d'être ici et d'être un Celtic. Cela ne changera pas, peu importe si je signe mon nouveau contrat avec la saison. Si cela arrive, super. Si ce n'est pas le cas, je suis toujours impatient pour la saison à venir ici", a répondu Derrick White face à la presse.

Attendu comme arrière titulaire sur cet exercice, White a clairement trouvé sa place à Boston. Pour les deux parties, une prolongation dès maintenant semble l'objectif prioritaire. Mais même sans un accord, les discussions pourront reprendre au terme de la saison 2023-2024.

Par contre, le prix ne sera peut-être plus le même selon le niveau de jeu de Derrick White...

