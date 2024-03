Des nouvelles rassurantes pour Alperen Sengun

On avait eu peur pour Alperen Sengun et sa fin de saison après sa sortie sur blessure contre Sacramento l'autre soir. Mal retombé après avoir défendu sur Domantas Sabonis, le Turc pouvait craindre quelque chose de sérieux au niveau du genou et de la cheville. Bonne nouvelle : les dégâts sont substantiels et il se pourrait même que l'on revoir celui qui est un sérieux prétendant au titre de MIP sur les terrains avant la fin de la saison. L'intérieur des Rockets a passé des examens qui n'ont rien révélé de grave, mais qui pourraient aussi inciter Ime Udoka à la prudence.

Alperen Sengun est la pierre angulaire de l'avenir de Houston et prendre des risques avec sa santé alors que la franchise n'a plus grand chose à jouer à l'Ouest - 5 victoires de retard sur le 10e - serait plutôt inconscient.

Cette saison, Sengun tourne à 21.1 points, 9.3 points et 5 passes de moyenne.