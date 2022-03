En voyant Ben Simmons débarquer à Brooklyn et être présent autour de l'équipe, on imaginait le voir sur le terrain avant la fin de la saison régulière. La douche serait froide, mais les fans doivent se préparer à attendre la saison prochaine pour voir l'Australien porter le maillot des Nets.

Steve Nash expliquait récemment que Simmons n'était même pas prêt pour du un contre un à l'heure actuelle et qu'il faudrait se montrer patient. Deux médecins interrogés par le New York Post, se sont même montrés beaucoup plus pessimistes en ce qui concerne le problème de dos dont il souffre depuis le trade.

Le Dr Rahul Shah, spécialiste de la colonne vertébrale, du dos et du cou et ancien doc du Orlando Magic, explique ainsi :

"Je ne pense pas qu'on le verra avant la fin de la saison. Au plus il reste éloigné du terrain, plus il y a de chances qu'il le soit jusqu'à la fin. Tant que le problème de fond n'est pas réglé, on ne le verra pas. Rien n'indique le contraire. Je m'attends à ce qu'il ait besoin d'une piqure de cortisone au niveau de la colonne et, ensuite, d'une opération pendant l'intersaison".

Idem pour le Dr. Armin Tehrany, qui a assisté les staffs médicaux des Jets, des Rangers et des Islanders en NFL et NHL.

"Il est possible de l'imaginer revenir pour les playoffs, mais il est probable qu'on ne le revoit pas. La difficulté avec les problèmes de dos, c'est qu'ils peuvent devenir chroniques et entraîner des complications".

Ben Simmons n'a plus joué depuis les playoffs 2021 et la cuisante défaite des Sixers contre Atlanta.

