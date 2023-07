Au terme de Playoffs compliqués pour Dillon Brooks, les Memphis Grizzlies ont très rapidement acté son départ. De son côté, lors de la Free Agency, l'ailier a rebondi du côté des Houston Rockets. Avec un très joli contrat : 80 millions de dollars sur 4 ans.

Pour expliquer la fin de l'histoire entre le joueur de 27 ans et la franchise du Tennessee, plusieurs éléments ont fuité : son comportement, ses prétentions salariales, la culture de l'équipe. D'après les informations du journaliste d'ESPN Tim MacMahon, les Grizzlies ont fait ce choix pour une raison uniquement sportive.

Le problème entre les deux parties : les tirs pris par Brooks ! En effet, le natif de Mississauga avait du mal à vivre son rôle chez les Grizzlies. Cantonné à être un "3 and D", ce dernier réclamait, encore et encore, des responsabilités plus importantes.

Offensivement, il ne voulait pas se retrouver comme la 4ème ou la 5ème option. Un sérieux problème pour Memphis par rapport à Ja Morant, Desmond Bane ou encore Jaren Jackson Jr. Et les dirigeants des Grizzlies, après plusieurs tentatives pour monter un trade ces deux dernières années, ont donc décidé de dire stop.

De son côté, Dillon Brooks va avoir l'opportunité de prendre ses tirs à Houston.

Les Houston Rockets ont recruté les deux plus « mauvais » shooteurs de la NBA