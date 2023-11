Les Memphis Grizzlies n'ont pas épargné Dillon Brooks. Dès l'élimination en Playoffs contre les Los Angeles Lakers (2-4), la franchise du Tennessee a fait fuiter qu'elle voulait changer de mentalité. Avec un comportement moins provocateur et plus sérieux.

Dans la foulée, le message a été clair : les Grizzlies, "en aucune circonstance", ne voulaient retenir le Canadien, agent libre. Finalement, l'ailier de 27 ans s'est offert un rebond intéressant aux Houston Rockets pour 80 millions de dollars sur 4 ans.

Mais sans surprise, Brooks a mal vécu cette fin à Memphis.

"Ce n'était pas ce que je voulais. Toute la saison n'a pas été ce que je voulais. J'ai eu le sentiment que nous avons été meilleurs quand j'étais au coeur de l'organisation. Ils ont choisi une route différente. Mais je suis heureux d'avoir pu obtenir ce que j'ai toujours mérité, malgré toutes ces conneries.

Ce que je n'ai pas aimé à Memphis, c'est qu'ils ont permis cela pour qu'ils puissent s'en sortir, et que je sois le bouc émissaire de tout cela. C'est ce que je n'ai pas apprécié. Au final, quand ils venaient me voir, d'homme à homme, en tête-à-tête, ils me disaient des choses, mais ne me défendaient jamais quand tout allait mal", a soufflé Dillon Brooks pour Sports Illustrated.

Sans surprise, Dillon Brooks ne voulait pas quitter les Grizzlies. Mais il avait l'ambition d'occuper un rôle majeur. Memphis n'avait pas du tout la même vision et a décidé de dire stop... en le lâchant totalement.

