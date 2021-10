Direction NYC avec la Air Force 1 Mid Jewel

Nike prend une nouvelle fois la direction de New York City et offre aux fans une belle version de la Air Force 1, cette fois ci dans une version mid premium. La base est en cuir blanc, avec un col reprenant l'imprimé pinstripe cher aux Yankees.

Un mini swoosh navy est placé sous les lacets, avec un autre swoosh "jewel" (plus petit) en bulle blanche à la place habituelle. Le logo NYC est placé sur le rabat du strap qui entoure la cheville et l'arrière du pied. La semelle gum est parfaitement calibrée pour ce type de coloris, avec deux pastilles vertes portant les numéros 4 et 5 rendant certainement hommage aux lignes de transports urbains de Big Apple.

Un autre coloris entièrement recouvert de gris avec des marquages blancs sera également de la partie pour ce pack bien mignon.

Cette Air Force 1 sortira le 20 octobre en édition limitée comme toujours quand apparaissent les 3 lettres NYC sur la mythique silhouette.

Les images de la Air Force 1 Mid NYC