« Une icône. » Stephen Curry, de passage dans la ville de Dirk Nowitzki avec les Golden State Warriors, ne pouvait pas trouver de meilleurs mots pour décrire l’Allemand, légende vivante des Dallas Mavericks. Mercredi soir, sa franchise de toujours lui a rendu une nouvelle fois hommage en retirant son numéro 41, désormais accroché au plafond de l’American Airlines Center.

Un moment émouvant et forcément très particulier pour Nowitzki, accompagné par sa femme et ses trois enfants. Ses anciens camarades du titre décroché en 2011 avec les Mavs étaient également présents, dont évidemment Jason Kidd, le coach actuel de la franchise, numéro 41 sur le dos, qui a dit quelques mots au micro en commençant par une question simple : « Si on te donne un contrat de dix jours, tu veux revenir ? »

"You have set the standard for what it means to work, and to win."

Current @dallasmavs coach Jason Kidd with some words honoring his former teammate. #41Forever

Watch Dirk's Jersey Retirement on NBA TV, https://t.co/Pqxh2EPubW or the NBA App. pic.twitter.com/rjOwM4wqbH

