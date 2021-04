Discrètement, Patrick Williams a sans doute réussi le contre de l’année !

Patrick Williams n'est pas le rookie qui a le plus fait parler de lui cette saison. Le jeune ailier des Chicago Bulls, drafté en 4e position en 2020, est pourtant probablement le débutant le plus intéressant sur le plan défensif et l'un de ceux avec le potentiel global le plus intéressant.

Si les Bulls restent sur trois défaites de suite, Patrick Williams, lui, s'est offert une action assez fabuleuse lors du dernier match contre Phoenix. L'ancien joueur de Florida Satte a réussi un contre absolument splendide sur Deandre Ayton, qui s'apprêtait à compléter un alley-oop à une main.

Non seulement Williams a contré Ayton, mais il a aussi réussi à s'emparer du ballon directement. Techniquement et physiquement, la séquence est assez folle et on a probablement assisté au plus beau contre de la saison.

This block from Patrick Williams...UNREAL. 😳 pic.twitter.com/xJ1UM0HWH9 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 1, 2021

Les Bulls tiennent un excellent jeune joueur sur lequel ils peuvent s'appuyer pour les années à venir, en compagnie de Zach LaVine et Nikola Vucevic.