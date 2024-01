Doc Rivers confirmé à la tête des Milwaukee Bucks !

Et bien c'est allé très vite. C'est même à se demander depuis combien de temps les Milwaukee Bucks ont contacté Doc Rivers pour prendre la place d'Adrian Griffin. Sans doute même avant de virer leur coach, qui ne sera resté que le temps de 43 matches à la tête de l'équipe. Licencié malgré une deuxième place à l'Est, il est donc remplacé par l'entraîneur sacré en 2008 avec les Boston Celtics.

Doc Rivers is joining Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard to lead the Milwaukee Bucks pic.twitter.com/2gN3vaNvGv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024