Doc Rivers a bien rigolé des informations sorties sur Ben Simmons…

Ben Simmons et les Philadelphia Sixers, le feuilleton continue. Dans un article publié par ESPN, on apprend que la situation ne s'arrange absolument pas entre les deux camps. Au passage, certaines révélations ont été réalisées par rapport à la frustration de l'Australien.

Concernant son entraîneur Doc Rivers, le jeune talent a été vexé par les propos de son coach en marge de l'élimination en Playoffs l'été dernier. De plus, malgré son refus de répondre à ses appels et ses messages, le natif de Melbourne aurait aimé une plus grande considération de la part de Rivers.

Il aurait notamment aimé le voir se déplacer à Los Angeles pour le rassurer. Des informations qui ont bien fait rire le patron des 76ers.

"C'est la première fois que j'entends ça. Il n'y a personne qui l'a plus soutenu que moi. J'ai un enregistrement, envoyé par quelqu'un, de quasiment 1h30 où je l'encense encore et encore. Quasiment tous les jours l'an dernier. Maintenant, ce sont juste des postures. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en parle plus, je ne m'implique plus dans cette histoire. Je laisse ça aux dirigeants et à l'entourage de Ben. Je reste loin de cette histoire. Mais pour certains trucs, j'ai rigolé et je me sens mal pour ça. Je pense que Ben est un bon gamin, je veux son bien", a ainsi répondu Doc Rivers pour le Bucks County Courier Times.

Comme toujours depuis plusieurs mois, Doc Rivers affiche sa volonté de tourner la page. Le coach des Sixers souhait se concentrer sur l'aspect sportif. Sans perdre son énergie sur un joueur qui refuse de jouer pour lui. Et avec cette histoire partie pour durer, il s'agit probablement de la bonne attitude.

Ben Simmons, le coup de pression de Doc Rivers !