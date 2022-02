Doc Rivers, le titre ou l’échec pour les Sixers

Avec le feuilleton Ben Simmons, les Philadelphia Sixers ont failli gâcher une année où Joel Embiid s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Mais finalement, l'équipe dirigée par Doc Rivers a réussi à échanger l'Australien, envoyé aux Brooklyn Nets.

Et avec l'arrivée de James Harden, les 76ers ont clairement un objectif : jouer le titre. D'ailleurs, de son côté, Rivers assume totalement ce but. Et il n'a pas peur de le dire haut et fort.

"Je pense toujours à l'instant présent. Je suis dans cette Ligue depuis trop longtemps. Et je me souviens toujours de l'équipe des Celtics avec la victoire en 2008. Kevin Garnett et moi en parlons tout le temps. Je me souviens que la première année, pendant le camp d'entraînement, nous avons eu une réunion et ils disaient : 'Mec, on doit se reprendre. Ce n'est peut-être pas l'année. Mais l'année prochaine, nous pourrions...' J'ai répondu : 'L'année prochaine ? Vous vous moquez de moi ? L'année prochaine, l'un de vous peut se blesser'. Je sais que c'est court. Je sais que ça va être difficile de tout mettre en place. Mais cela dit, il faut toujours penser à l'instant présent", a raconté Doc Rivers pour le Philadelphia Inquirer.

Pour Doc Rivers, ça pourrait d'ailleurs être l'année ou jamais. Il y a déjà des rumeurs concernant son possible départ. Notamment pour permettre l'arrivée de Mike D'Antoni. Donc le coach des 76ers a raison de penser de cette manière...

Agacé, Doc Rivers déplore un manque de respect !