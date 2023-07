Domantas Sabonis prend aussi plus de 200 millions

Les Sacramento Kings ont retrouvé les playoffs pour la première fois depuis 2006 et ça valait bien une revalorisation salariale pour Domantas Sabonis. Le pivot All-Star a renégocié son contrat avec la franchise californienne, ce qui est finalement assez rare en NBA, pour toucher encore plus d'argent la saison prochaine. Il ne prendra pas 22 mais bien 30 millions sur la saison à venir. Il a surtout ajouté quatre années supplémentaires à son contrat ! En effet, la prolongation représente un montant total de 217 millions de dollars et elle le lie au club jusqu'en 2028.

Le Letton aurait d'ailleurs pu demander encore plus d'argent. Mais il a accepté de prendre un peu moins que le maximum afin d'aider les Kings à recruter et à se renforcer, cet été mais aussi les suivants, en gardant une certaine flexibilité. Les dirigeants ont déjà fait venir Sasha Vezenkov, MVP de l'Euroleague, pour 20 millions sur 3 ans. Harrison Barnes a aussi été prolongé.

Le grand guide de la Free Agency NBA 2023, équipe par équipe

Domantas Sabonis s'est imposé comme le leader des Kings avec De'Aaron Fox depuis son arrivée en l'échange de Tyrese Haliburton l'an dernier. Il a notamment compilé plus de 19 points, 12 rebonds et 7 passes décisives la saison dernière. Son impact a été un peu plus limité en playoffs (16-11-5) mais il reste l'un des meilleurs joueurs de la ligue, notamment sur son poste. Il rejoint Desmond Bane, LaMelo Ball et justement Haliburton parmi ceux qui ont signé un contrat supérieur à 200 millions de dollars cet été.