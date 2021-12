Donald Trump a séparé une bagarre entre Kobe Bryant et Jayson Williams

Donald Trump n'a jamais raté une occasion de déverser son venin sur la NBA. Une ligue « trop politisée » selon lui et dont les athlètes l'ont ouvertement critiqué pendant son mandat. Mais l'ex-Président américain - bon sang ça fait du bien de mettre ça au passé... - appréciait le basket il fut une époque. Ou du moins, il aimait se montrer au bord du parquet les soirs de matches.

Ou recevoir des joueurs dans ses hôtels. Comme Kobe Bryant par exemple.

Jeff Pearlman, écrivain et journaliste sportif controversé, raconte une anecdote assez folle à ce sujet. D’une époque où un jeune « Black Mamba » déambulait dans l’ascenseur du Grand Hyatt, un établissement possédé par Trump à l’époque.

Quand Donald Trump considérait LeBron comme « un gars génial »

« Il y avait Jayson Williams (pas White Chocolate hein, l'autre, avec un "y", NDLR), Charles Oakley, Trump et un très jeune Kobe Bryant. Williams a dit un truc à Kobe, je ne sais plus exactement quoi mais quelque chose genre ‘quoi de neuf ?’ Et Kobe a juste répondu ‘Oh ok, salut.’ »

« Williams était fou furieux. Parce que c’était un gars à l’ancienne comme Oakley, pour qui il fallait respecter les codes. Et pour qui il faut traiter les gens avec respect. Il s’est jeté sur Kobe et il lui a mis une droite. Je n’aime pas beaucoup Donald Trump mais je dois lui donner du crédit pour ça : il s’est interposé. Il s’est mis au milieu de Jayson Williams et Kobe Bryant pour mettre fin à la bagarre. »