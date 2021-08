Donatas Motiejunas, un ex-NBAer qui débarque en France

La Betclic Ligue (soupir…) attire les talents. Et les formations françaises présentes en Euroleague l’an prochain – l’AS Monaco et l’ASVEL – se renforcent afin de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. En effet, Donatas Motiejunas, un joueur bien connu des fans NBA (et des fans de basket) va rejoindre le club de la Principauté.

Former NBA player Donatas Motiejunas is set for the EuroLeague return. The 30-year-old big man is heading to AS Monaco for a one-year deal, per sources. More on @BasketNews_com

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 17, 2021