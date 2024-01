Donovan Mitchell : “Aucun beef avec Rudy Gobert, c’est mon gars”

Depuis la fin de leur aventure commune avec le Jazz, on ne savait pas vraiment où en était la relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. D'abord très proches, les deux All-Stars ont connu une période de vives tensions et de brouilles pendant la période Covid, lorsque le Français avait été un bouc émissaire aux yeux de nombreux fans américains. Si les choses se sont arrangées ensuite, leurs trades successifs, vers Cleveland pour Mitchell et Minneapolis pour Gobert, ont fait que leurs chemins se sont séparés. De passage à Paris avec les Cavs, Donovan Mitchell a évoqué le rapport qu'il a aujourd'hui avec Rudy Gobert au micro de Rémi Reverchon de beIN Sports.

"Rudy c'est mon gars. On vit dans un mode où les médias amplifient les choses par rapport à ce qu'elles sont réellement. C'est mon gars, j'adore Rudy. On a fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur le plan du business et sur le terrain, mais en dehors on n'a aucun conflit. C'est mon gars et je l'adore".

Donovan Mitchell et Cleveland seront opposés aux Brooklyn Nets jeudi soir, à 20 heures, lors du NBA Paris Games 2024 à l'Accor Arena.