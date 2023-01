CQFR : Donovan Mitchell, 71 points éternels

Suns @ Knicks : 83-102

Lakers @ Hornets : 121-115

Bulls @ Cavaliers : 134-145

Raptors @ Pacers : 114-122

Pelicans @ Sixers : 111-120

Spurs @ Nets : 103-139

Mavericks @ Rockets : 111-106

Nuggets @ Timberwolves : 111-124

Hawks @ Warriors : 141-143

Pistons @ Trail Blazers : 106-135

Heat @ Clippers : 110-100

Performance historique de Donovan Mitchell

- Wilt Chamberlain, David Thompson, Elgin Baylor, David Robinson, Kobe Bryant, Devin Booker et maintenant Donovan Mitchell. L'arrière des Cavaliers est entré dans les annales de la NBA en devenant le septième joueur à atteindre le plateau des 70 points dimanche soir. Il a sorti la huitième performance la plus prolifique de tous les temps en marquant 71 points contre les Bulls. C'est évidemment un record personnel et un record de franchise.

Mitchell a été époustouflant en convertissant 22 de ses 36 tentatives, dont 7 sur 15 derrière la ligne à trois-points. Il a aussi réussi 20 de ses 25 lancers-francs. En plus de ses 71 points, il a même offert 11 passes décisives. Une ligne de statistiques digne d'un jeu vidéo. Mais chaque action était nécessaire pour que Cleveland batte Chicago.

71 PTS

8 REB

11 AST

W Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH — NBA (@NBA) January 3, 2023

En effet, les Cavaliers n'ont jamais mené dans le temps réglementaire. Ils ont compté jusqu'à 21 points de retard avant de revenir sous l'impulsion de leur superstar, seule aux commandes en l'absence de Darius Garland et d'Evan Mobley. Donovan Mitchell a égalisé à 3 secondes du buzzer en ratant intentionnellement son lancer-franc avant de prendre son propre rebond et de marquer, comme l'avait fait Luka Doncic il y a quelques jours. Il a ensuite inscrit 13 des 15 points de son équipe en prolongation. Ahurissant.

Are you serious, Donovan?! 😳 pic.twitter.com/YVpO9RDmzs — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) January 3, 2023

- Quatrième victoire de suite des Pacers, vainqueurs des Raptors avec plusieurs joueurs au-dessus des 10 points dont 21 pour le rookie Bennedict Mathurin. Tyrese Haliburton a lui fini avec 16 points et 8 passes mais c'est surtout le banc d'Indiana qui a fait la différence en dominant ses adversaires directs 54 à 7.

Klay Thompson fantastique, Kevon Looney héroïque

- Il y a eu deux prolongations au Chase Center et il y aurait pu en avoir une troisième. Sauf que Kevon Looney est passé par là pour remettre dans le panier, en deux temps, le tir manqué par Klay Thompson. L'intérieur a fini avec 14 points et 21 rebonds. Mais le héros de la soirée reste bien Thompson, auteur de 54 points en 46 minutes avec 10 tirs primés. Une performance nécessaire pour mener les Warriors à un quatrième succès de suite.

Klay in the Warriors 2OT win: 54 PTS

7 REB

10 threes pic.twitter.com/uPUjP8qLIC — NBA (@NBA) January 3, 2023

Le match a été assez dingue avec une première prolongation arrachée in-extremis par Donte DiVincenzo, auteur d'un trois-points salvateur à 1 dixième du buzzer. Trae Young (30 points, 14 passes) a lui emmené les deux équipes en double OT en convertissant deux lancers après les premières minutes supplémentaires. C'est encore lui qui aurait pu offrir la troisième prolongation mais Looney a donc offert la victoire aux siens sur le fil.

- Gary Payton Jr a fait ses débuts avec Portland. Des débuts victorieux puisque les Blazers se sont facilement imposés contre les Pistons. GPII a compilé 7 points, 4 passes et 2 interceptions en 14 minutes. Jerami Grant (36) et Anfernee Simons (30) ont été les principaux artisans du succès de la franchise de l'Oregon.

Deuxième match de suite à plus de 40 points pour LeBron James

- Le record se rapproche. LeBron James est désormais à moins de 500 points de Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l'Histoire. Déjà auteur de 47 pions contre les Hawks le soir de son anniversaire, le King a enchaîné avec une nouvelle sortie à plus de 40 la nuit dernière. 43 précisément, pour mener les Lakers à la victoire contre les Hornets (121-115). Il a ajouté 11 rebonds et 6 passes. Los Angeles reste néanmoins douzième de la Conférence Ouest.

LeBron tonight in the Lakers W: 43 PTS

11 REB

6 AST He becomes the second player in NBA history to record back-to-back 40+ point games at age 35 or older, joining Michael Jordan. pic.twitter.com/8RtoNJwuJ4 — NBA (@NBA) January 3, 2023

- Les Suns continuent de souffrir en 2023 et Julius Randle est encore à la fête pour les Knicks. New York a battu Phoenix de presque 20 points (102-83) avec 28 unités et 16 rebonds de son intérieur All-Star, excellent cette saison. Les joueurs de Tom Thibodeau ont passé un 21-0 en première mi-temps pour prendre le large et ils n'ont plus été rejoints ensuite.

Douzième victoire consécutive pour les Nets

- Kylian Mbappé a apprécié le spectacle. De passage à New York avec son coéquipier du PSG Achraf Hakimi, l'attaquant français est venu voir jouer Kevin Durant et les Nets. Ces derniers ont encore une fois fait forte impression. Ils ont déboité les Spurs sans forcer, en suivant l'exemple donné par Kyrie Irving. Le meneur All-Star a rentré ses 7 premières tentatives et il a rapidement mis son équipe sur le chemin de la victoire.

Irving a fini avec 27 points. KD en a ajouté 25, avec 11 passes décisives. Les deux stars des Nets ont converti 21 de leurs 28 tentatives en cumulé. Leur franchise reste sur 12 victoires de suite, à un succès de la plus longue série de la saison. Brooklyn a même gagné 16 de ses 17 derniers matches et occupe la deuxième place de la Conférence Est.

- Luka Doncic continue de faire des miracles pour les Mavericks. Le prodige slovène a mené les siens à une septième victoire de suite en étant le principal artisan du comeback héroïque de son équipe, vainqueur du derby texan contre les Rockets. Dallas a compté 18 points de retard avant de l'emporter. Doncic a inscrit 29 de ses 39 points en seconde période. Il a aussi compilé 12 rebonds et 8 passes décisives.

Joel Embiid toujours aussi dominant

- Personne ne peut arrêter Joel Embiid en NBA. Ou presque. En tout cas, les Pelicans n'ont pas trouvé de solution hier soir. L'intérieur All-Star des Sixers a claqué 42 points en plus de ses 11 rebonds. Son huitième match à 35-10 ou plus cette saison. Malgré une petite gêne au dos, il a converti 15 de ses 24 tentatives ainsi que ses 10 lancers-francs.

Joel Embiid in the Sixers win: 42 PTS

11 REB

5 AST pic.twitter.com/ke0C0L6WF5 — NBA (@NBA) January 3, 2023

Philadelphie a surtout fait la différence dans le dernier quart-temps, après la sortie de Zion Williamson sur blessure. L'intérieur All-Star de New Orleans a marqué 26 points à 10 sur 12 aux tirs avant de se faire mal aux ischios.

- Même avec plusieurs absents, les Timberwolves ont trouvé les ressources pour battre les Nuggets. Anthony Edwards a été particulièrement précieux avec ses 29 points, dont 15 inscrits dans le troisième quart-temps. Exceptionnel lors de ses dernières sorties, Nikola Jokic a fini avec 24 points, 7 rebonds et 9 passes en perdant 5 ballons. Rudy Gobert a essayé de faire de son mieux sur le double-MVP et il a cumulé 8 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 blocks en prenant 5 fautes.

- Le Heat a profité de l'absence de Kawhi Leonard pour battre les Clippers à Los Angeles. Bam Adebayo a compilé 31 points et 13 rebonds. Tyler Herro a ajouté 23 points.