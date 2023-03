Donovan Mitchell démonte une rumeur avec le Heat

L'arrière des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell a fustigé une rumeur le concernant avec le Miami Heat et Jimmy Butler.

Avant de débarquer aux Cleveland Cavaliers l'été dernier, Donovan Mitchell a été régulièrement associé à de gros marchés. Les noms des New York Knicks et du Miami Heat sont revenus avec insistance pendant des semaines et des semaines.

D'après le journaliste de Five Reasons Ethan Skolnick, l'arrière se montrait séduit à l'idée d'évoluer avec Bam Adebayo en Floride. Cependant, le natif d'Elmsford aurait eu des doutes sur sa capacité à évoluer avec Jimmy Butler.

Visiblement agacé par cette "information", Mitchell a décidé de prendre la parole sur le réseau social Twitter.

"Nous vivons dans un monde où un gars peut dire ce qu'il veut et cela devient vrai", a pesté Donovan Mitchell.

Une manière claire de démentir le moindre problème à l'idée de jouer avec Butler. Dans tous les cas, l'ex-talent du Utah Jazz n'avait absolument pas son mot à dire lors de son trade. Et d'ailleurs, la formation de Salt Lake City ne l'a pas concerté avant d'accepter la belle offre des Cavs.

Pourtant, on le sait, le joueur du 26 ans s'attendait à finir aux Knicks. Au terme de son contrat en 2025 (player option en 2026), Donovan Mitchell aura la main sur son futur. A voir si le Heat, avec ou sans Butler, sera toujours dans la course.

