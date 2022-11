Donovan Mitchell est-il enfin devenu un VRAI franchise player ?

Donovan Mitchell fait un début de saison canon avec Cleveland. Dans l'épisode de cette semaine, on s'est justement posé des questions sur "Spida".

Donovan Mitchell fait un début de saison magnifique avec les Cleveland Cavaliers et fait partie des candidats précoces au titre de MVP. Le niveau presque inespéré de "Spida" est l'une des raisons pour lesquelles les ambitions des Cavs sont clairement à revoir à la hausse.

On a justement parlé de Cleveland, de l'impact de l'ancien arrière du Jazz et de ce que l'on peut attendre de ce mariage dans l'épisode #63 de notre podcast cette semaine, avec Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser.

L'épisode 63 complet du podcast