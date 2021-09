Donovan Mitchell pense que le Jazz au complet aurait gagné le titre…

Le Utah Jazz a passé toute la saison en tête de la Conférence Ouest et de la NBA. Un aboutissement pour les joueurs de Quin Snyder, dont le collectif semblait plus rodé que jamais. Et pourtant, une fois en playoffs, encore et toujours la même sanction : une sortie au second tour des playoffs. Mais pour Donovan Mitchell, l’état de santé des siens a joué une grande part dans les résultats.

« Ce n’est pas une attaque envers Phoenix, Milwaukee ou les Clippers mais j’ai le sentiment que si nous étions au complet, nous serions allés en finales. Nous aurions gagné. Après c’est évidemment facile de mettre des ‘si’ ou des ‘mais.’ C’est facile à dire », confie l’arrière All-Star.

Donovan Mitchell était lui-même diminué par une blessure à la cheville qui l’a privée du premier match du premier tour. Mike Conley a lui raté plusieurs rencontres. On respecte et on apprécie l’instinct de compétiteur des cadres du Jazz, qui n’hésitent jamais à croire en eux et en leur équipe. Ils ont des ambitions et ils se battent arriver au bout de leurs rêves. Ça mérite d’être souligné.

Mais il est difficile pour nous d’aller dans le même sens que Mitchell. Le Jazz s’est fait sortir par des Los Angeles Clippers privés de leur MEILLEUR JOUEUR sur les deux derniers matches de la série, quand Utah était justement au complet (certes diminué mais au complet). Serge Ibaka manquait aussi à l’appel pour L.A.

Et que dire des Lakers avec le retour délicat de LeBron James et la blessure d’Anthony Davis ? Des Nuggets qui évoluaient sans Jamal Murray ? Des Nets avec les pépins de James Harden et Kyrie Irving ?

Le Jazz n’était sans doute pas la meilleure équipe en playoffs. Même au complet.