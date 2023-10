Avant d'être transféré aux Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell s'attendait à rejoindre les New York Knicks. Des discussions avancées existaient entre la franchise de Gotham et le Jazz, mais le GM Scott Perry et le président Leon Rose s'étaient finalement retirés des négociations, faisant place nette à Cleveland. Perry n'est plus le GM des Knicks depuis cet été et il a pu expliquer un peu plus librement ce qui avait coincé au moment de passer à l'action pour l'arrière All-Star, lors de son passage dans le Hoop Genius Podcast. Malgré tout le respect qu'il peut avoir pour Donovan Mitchell, le jeu n'en valait pas la chandelle.

"C'est un excellent joueur de basket, un multiple All-Star, un bon gars et un gamin de New York. Mais à un moment, tu dois te demander ce qu'il te restera quand l'équipe avec laquelle tu négocies réclame les deux tiers de tes jeunes assets et tout ton futur capital de Draft. Si Donovan Mitchell avait été fort à ce point, Utah aurait été en finale de Conférence. Ils n'y ont pas été. Ce n'est pas une critique. Juste une évaluation qu'il faut faire quand tu es dans des négociations comme celle-là".

Mitchell n'était donc pas assez fort aux yeux du front office des Knicks, pour se séparer de joueurs comme Mitchell Robinson, que Perry a directement nommé comme le jeune joueur de l'équipe dont il était le plus fier et qu'il est le plus heureux d'avoir conservé à ce moment-là.

Pour le moment, la suite a donné raison aux Knicks, puisque New York a éliminé Cleveland au 1er tour des playoffs la saison dernière, avec un Donovan Mitchell plutôt en difficulté.