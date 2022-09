Donovan Mitchell pensait être tradé à New York et il aurait bien aimé…

Donovan Mitchell a été officiellement présenté comme joueur des Cleveland Cavaliers mercredi. L'arrière All-Star, tradé il y a 15 jours en provenance du Utah Jazz, est ravi de rejoindre le projet piloté par Koby Altman et il ne s'en cache pas. Il lui a quand même été demandé lors de sa conférence d'introduction ce qu'il avait pensé des rumeurs l'envoyant chez les New York Knicks, près de là où il a grandi.

Mitchell a été honnête : oui, il aurait aimé rejoindre les Knicks.

La suite des événements nous dira si les Knicks regretteront de ne pas avoir pressé la détente pour recruter Donovan Mitchell alors que l'opportunité était là.

Pour rappel, les Cavs ont envoyé Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois premiers tours de Draft et deux échanges de picks possibles. Un prix jugé trop élevé par New York, qui s'est accroché, notamment, à RJ Barrett.

Donovan Mitchell: “I kinda had a feeling I was going to get moved. I thought it was New York, I'm not gonna lie to y'all. Who doesn’t want to be home…”pic.twitter.com/0SpMpreg1L

— Tommy Beer (@TommyBeer) September 14, 2022