Donte DiVincenzo out jusqu’à la fin des playoffs, coup dur pour Milwaukee

Tout allait trop bien pour les Milwaukee Bucks ces derniers jours. Giannis Antetokounmpo et son équipe mènent 3 à 0 au 1er tour des playoffs face à Miami et affichent une sérénité impressionnante. Malheureusement, une chappe de plomb s'est abattue sur la franchise du Wisconsin en cette fin de semaine. Selon Shams Charania de The Athletic, Donte DiVincenzo ne jouera plus de la saison à cause d'une grave blessure au tendon.

Si les Bucks ne vous font pas vibrer et que vous n'avez pas regardé leurs matches cette saison, cette nouvelle vous paraît peut-être anodine. L'ancien MOP et champion NCAA avec Villanova n'est pas une superstar de la ligue, c'est un fait. Néanmoins, Mike Budenholzer en a fait un titulaire cette saison (66 matches dans le cinq) et le garçon avait pris de l'importance dans le groupe avec 27 minutes par match, plus de 10 points, 5.8 rebonds et 3 passes de moyenne, mais aussi une débauche d'énergie précieuse sur le terrain.

Milwaukee Bucks guard Donte DiVincenzo has suffered a serious tendon injury in his left foot and will miss the remainder of the playoffs, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2021

Milwaukee, qui va sauf cataclysme se qualifier pour le prochain tour d'ici quelques jours, va devoir se demander par qui remplacer Donte DiVincenzo au sein du backcourt pour accompagner Jrue Holiday. Bryn Forbes, qui est sur un profil plus shooteur, semble le mieux placé pour récupérer le spot et les minutes. Au prochain tour, il est probable que les Bucks trouvent les Brooklyn Nets sur leur chemin. La moindre absence, la moindre faille, seront exploitées par BK et son trio de superstars.

Donte DiVincenzo, quelle suite pour le héros de la finale ?