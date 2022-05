Draft 2022 : Une lutte entre deux talents prometteurs pour le first pick ?

La loterie a rendu son verdict mardi dernier. C'est donc le Orlando Magic qui aura le privilège de piocher en première position lors de la NBA Draft 2022. Plusieurs joueurs sortent du lot et font office de potentiel first pick. Mais selon Adrian Wojnarowski, deux jeunes talents sont vraiment pistés par la franchise floridienne.

"C'est une cuvée d'intérieurs avec trois joueurs très différents au sommet. On verra ce que ça donne mais je pense que Chet Holmgren de Gonzaga et Jabari Smith d'Auburn sont les deux qui sont à la lutte pour être drafté en premier par le Magic."

Chet Holmgren est présenté comme un éventuel premier choix depuis plus d'un an. Le pivot longiligne présente un profil unique puisqu'il mesure 2,13 mètres mais il est aussi capable d'étirer les lignes. Il a bouclé sa première (et unique) saison universitaire avec 14,1 points et 9,9 rebonds de moyenne. Son concurrent Jabari Smith tournait à 16,9 points et 7,4 rebonds avec la faculté d'Auburn.

