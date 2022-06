A chaque fois que Draymond Green est attaqué, surtout par des anciens joueurs, il parvient toujours à répondre de manière pertinente. Et comme il s'agit de Draymond, il le fait aussi de manière divertissante...

Après le game 2 des Finales NBA 2022, l'ancien Celtic et MVP des Finales Cedric Maxwell avait déclaré à son sujet : "Si Draymond Green avait joué comme dans ce game 2 dans les années 80 ou 90, il se serait fait mettre K.O.". A la veille du game 3, l'intérieur des Golden State Warriors a pris le temps de formuler une contre-attaque longue et plutôt pertinente.

"Ce qui m'interpelle quand j'entends parler des gars des années 80 ou 90, cette époque où le basket était tellement plus physique, c'est que certains de ceux qui l'ouvrent ne sont pas ceux qui mettaient les coups de poing. Il y avait quelques mecs à l'époque qui pouvaient te coucher et te traquer après le match, les Bill Laimbeer, Rick Mahorn... Mais là, plein de gars agissent comme si c'était eux les caïds durant cette période.

C'est pour ça que ça me surprend d'entendre n'importe quel type qui a joué sur ces années-là dire que si j'avais joué comme ça de leur temps je me serais fait cogner. Et bien non, pas vraiment, parce que j'aurais joué contre toi. OK, Rick Mahorn et Bill Laimbeer auraient cogné. C'est clair. Mais il faut dire que l'amende qu'ils risquaient, c'était genre 2 dollars. Aujourd'hui, si je mets une droite à un mec, je vais devoir payer un million.

Quand les gars font ces comparaisons, je leur dis que s'ils jouaient aujourd'hui, ils devraient être bien plus doués avec la balle qu'à l'époque. La façon dont ces gars parlent, c'est comme si aujourd'hui tout le monde affirmait shooter comme Stephen Curry. Imaginez-moi dans 20 ans dire aux gens : 'Pour jouer à mon époque, il fallait savoir shooter !' Oui, les joueurs shootent mieux et plus souvent aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde shoote si bien que ça !

Donc quand j'entends des mecs me dire que je me serais fait frapper, j'ai envie de leur répondre qu'aujourd'hui on a Youtube et que quand je tape leur nom, je ne vois pas de vidéos d'eux en train de se battre".