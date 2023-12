Draymond est inexcusable, Luka Doncic régale

Le CQFR du mercredi 13 décembre, avec Théophile Haumesser et Shaï Mamou, est servi !

Le CQFR de ce mercredi matin vous est présenté par Théophile Haumesser et Shaï Mamou, en attendant le retour d'Antoine Pimmel, souffrant. On revient sur les 5 matches d'une nuit où le fait le plus marquant uara sans doute été le nouveau craquage de Draymond Green.

On vous rappelle l'adresse pour nous envoyer vos questions pour le CQFR du samedi : CQFR.REVERSE@gmail.com. Vous avez jusqu'à vendredi matin !

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube