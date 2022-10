Bob Myers évoque l’avenir de Draymond Green aux Warriors

Et si les Golden State Warriors cassaient leur trio fantastique l’été prochain (ou le suivant) ? C’est une hypothèse qui gagne du terrain après la double prolongation d’Andrew Wiggins et de Jordan Poole ce weekend. Chacun a pris plus de 100 millions sur quatre ans, de quoi blinder encore un peu plus la masse salariale la plus balaise de toute la NBA. Ça laisse peu de place pour un contrat juteux de Draymond Green.

L’intérieur All-Star espérait lui aussi toucher le pactole mais il n’a étendu son contrat. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sa franchise ne veut pas le garder. Le GM Bob Myers s’est exprimé sur ce cas particulier.

« Draymond est dans une très bonne position. Il a une option, ce qui est toujours un avantage pour les joueurs. J’imagine qu’il va faire une saison fantastique. Il y a beaucoup d’enjeux pour lui. »

Derrière les mots tendres se cachent un joli coup de pression. Le dirigeant semble faire comprendre que si Draymond Green veut ses sous, il va devoir prouver une fois de plus son importance au sein de cette équipe. Encore plus après le coup de poing asséné à Poole à l’entraînement.

