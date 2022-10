Draymond Green a-t-il déjà la tête aux Lakers en 2023 ?

Draymond Green et son geste sur Jordan Poole continuent de faire parler dans les médias, en attendant l'arrivée d'un autre sujet plus brûlant. Il était logique que Stephen A. Smith, star du petit écran et divertisseur en chef à défaut d'avoir généralement des infos fiables, n'a pas manqué l'occasion de donner son avis et de laisser entendre qu'il avait un scoop. Sur le plateau d'ESPN, le théâtral journaliste a ainsi assuré que Draymond Green avait déjà la tête à... Los Angeles.

"Je peux vous dire dès à présent que Andrew Wiggins et Jordan Poole sont des priorités en termes de prolongation de contrat. Draymond Green s'attend à ce que ce soit sa dernière saison à Golden State. Il veut être un Laker. Il ne le dire pas publiquement, mais je le sais. S'il quitte les Warriors, sa préférence ira aux Lakers. Il cherche un gros chèque. Il va toucher 25 millions cette année et il a une player option à 24 millions pour l'an prochain. Les Warriors espèrent probablement qu'il ne l'active pas, sinon ils devront payer ça en plus de ce qu'ils ont prévu pour Wiggins et Poole".

Stephen A. Smith n'a probablement pas d'info fiable à ce sujet. En revanche, sa déduction a du sens. Il n'est pas le seul à se dire que depuis que Draymond Green est chez Klutch Sport, sa proximité avec LeBron James est troublante. D'ennemis sur le terrain - avec l'épisode des Finales 2016 - les deux hommes sont devenus très amis et il ne se passe pas une semaine sans que Green ne clame que LeBron est le GOAT et n'utilise des superlatifs lorsqu'il parle de lui.

Avec le malaise qui entoure son cas à Golden State - il est toujours en retrait de l'équipe depuis son coup de poing sur Poole - l'hypothèse prend forcément de l'ampleur. On imagine que si LeBron demande à la direction des Lakers de lui ramener Draymond Green la saison prochaine, celle-ci fera tout pour s'exécuter. Il reste encore quelques mois et beaucoup de challenges avant que l'avenir à court terme du quadruple champion NBA n'ait vraiment besoin d'être discuté. Mais on gardera les élucubrations de Stephen A. Smith en tête lorsque le moment viendra...

Stephen A. Smith pense que Draymond Green rêve des Lakers