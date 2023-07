Draymond Green a un problème avec un autre jeune des Warriors…

Draymond Green n'est peut-être pas le meilleur pédagogue en NBA en 2023. Ou alors c'est cette nouvelle génération de joueurs qui pose problème, c'est au choix. En tout cas, l'intérieur des Golden State Warriors semble avoir un peu de mal à connecter avec les jeunes joueurs de son équipe. On pouvait penser que le problème avec Jordan Poole était simplement un souci entre deux individus et deux personnalités incompatibles, mais il semblerait que le courant ne passe pas non plus entre lui et un autre jeune joueur du vestiaire californien : Jonathan Kuminga.

D'après Monte Poole (aucun lien avec Jordan), l'insider de NBC Sports, c'est plutôt tendu entre les deux hommes, qui ont pourtant été champions ensemble en 2022. Voici ce qu'a expliqué Poole lors de son passage dans l'émission Steiny and Guru.

"La relation, ou plutôt l'absence de relation, entre Draymond Green est problématique et elle ne peut être réparée que par Draymond. Le nouveau contrat qu'il a reçu implique que les Warriors pensent que cela peut être le cas. Mais dans la ligue, beaucoup de gens sont sceptiques".

On ne sait pas ce qui aurait déclenché une inimitié entre Green et Kuminga, mais on sait que ce dernier avait clairement été visé par Steve Kerr et Draymond lui-même dans des commentaires la saison dernière. Il avait été reproché à des joueurs, pas cités expressément, de "bouder" et de ne pas tout faire pour l'équipe. Jonathan Kuminga avait eu du mal à dissimuler sa frustration la saison passé, avec un temps de jeu et des responsabilités qu'il aurait souhaitées à la hausse après le rôle qu'il a joué dans la quête du titre en 2022.

Malgré les rumeurs de trade, Kuminga est toujours là et on peut supposer que le staff de Golden State va tenter de faire en sorte que le dialogue reprenne entre le Congolais et l'Américain, tous les deux importants à des degrés différents dans les projets des Warriors.

