Draymond Green blessé, la question de la titularisation de Chris Paul résolue ?

Draymond Green manquera entre 1 mois et un 1 mois et demi de terrain après s'être donné une entorse de la cheville à l'entraînement. Une blessure qui devrait assurer à Chris Paul une présence dans le cinq de départ.

Premier petit coup dur pour les Golden State Warriors avant même le début du training camp. D'après Kendra Andrews d'ESPN, Draymond Green s'est blessé à la cheville lors d'une séance d'entraînement cette semaine et pourrait être absent pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines. Green se serait donné une entorse assez sévère en marchant sur le pied de Jonathan Kuminga lors d'une opposition.

Le taulier des Warriors est d'ores et déjà forfait pour les matches de pré-saison qui opposeront Stephen Curry et sa bande aux Sacramento Kings et aux Los Angeles Lakers par deux fois, puis aux San Antonio Spurs. La saison 2023-2024 démarrant le 25 octobre par la réception des Phoenix Suns, il faudrait une récupération éclair de la part de Draymond Green pour le voir en tenue ce soir-là.

Cela résoudra peut-être, au moins temporairement, la question de la titularisation ou non de Chris Paul dans sa nouvelle équipe. Le cinq des Warriors en pré-saison pourrait ainsi être le suivant : Chris Paul - Stephen Curry - Klay Thompson - Andrew Wiggins - Kevon Looney.

Les Warriors devraient faire passer des examens approfondis à leur intérieur All-Star dans les heures qui viennent et communiquer officiellement sur sa situation en début de semaine.

Après l'avoir détesté, Draymond Green a une mission : faire gagner Chris Paul