Draymond Green, le superbe hommage de son coach Steve Kerr

Entre Draymond Green et Steve Kerr, il y a eu quelques tensions chez les Golden State Warriors. Mais elles n'ont jamais perduré dans le temps. Depuis 2014, l'entraîneur des Dubs dispose d'une relation particulière avec l'intérieur.

Sous ses ordres, le joueur de 31 ans a connu une progression fulgurante, au point de devenir un élément clé du système californien. A l'occasion d'un entretien accordé à The Athletic, le coach des Warriors a rendu un vibrant hommage à Green.

"Nous avons tous les deux cette capacité à craquer, à perdre complètement la tête. Donc vous avez raison, nous sommes plus semblables que les gens ne le pensent. En réalité, je pense que nous avons ce feu de la compétition en nous, on le ressent d'une façon similaire. Et cela nous pousse toujours. Depuis tout petit et jusqu'à maintenant, c'est ce qui me pousse dans tout ce que je fais. Et je crois qu'il s'agit de la même chose pour Draymond. Cette compétitivité va toujours nous animer. Cela fait partie de ce que nous sommes, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individus. Je recherche toujours ça, et chaque jour, je suis reconnaissant d'aller à la guerre avec Draymond Green", a ainsi confié Steve Kerr.

Et justement, cette fameuse envie suscite de grandes attentes autour des Warriors pour l'exercice 2021-2022. Avec un groupe revanchard et renforcé par le retour de Klay Thompson, Golden State se retrouve perçu comme l'un des sérieux prétendants pour le titre. On peut compter sur Steve Kerr et Draymond Green pour montrer la voie à suivre !

