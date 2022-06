Draymond Green a pris Boris Diaw et Dennis Rodman pour modèles

Après Nikola Jokic, c’est au tour de Draymond Green de montrer son respect à Boris Diaw. Légende du basket français, le "Président" a également laissé sa marque outre-Atlantique par sa créativité et sa lecture de jeu. Un mélange qui correspond tout aussi bien au profil de l’ailier fort des Golden State Warriors.

La ressemblance est évidente. Deux intérieurs plutôt petits, qui se sont démarqués par leur intelligence de jeu et leur capacité à créer pour les autres. Il semblerait donc que cela n’ait rien d’un hasard et que Green se soit simplement inspiré de son aîné sur le plan offensif.

"Il y a vraiment eu des gars auxquels j’ai emprunté des choses. Au fil de ma carrière, j’ai continué de regarder et d’apprendre de ces gars. J’ai beaucoup étudié Boris Diaw au début de ma carrière. La manière dont il faisait circuler la balle et son jeu main à main… Plus qu’une action en particulier, sa manière de vaincre mentalement son adversaire. C’était très spécial pour moi", a admis Draymond Green en conférence de presse.

Bien sûr, l’intérieur aurait eu tort de se limiter à un seul joueur. Son style n’est pas une réplique exacte de celui de Boris Diaw. Il a également essayé d’apprendre de certains des plus grands défenseurs et des athlètes qui lui ressemblaient.

"Sur le plan défensif, j’ai essayé de prendre des choses à beaucoup de gars. J’ai essayé d’incorporer certaines choses que Dennis Rodman faisait pour réussir. Kurt Thomas et Chuck Hayes, qui étaient petits, mais qui étaient deux des meilleurs défenseurs au poste que j’ai vu", ajoute-t-il.

Toutefois, ce qui fait le succès de Draymond Green, c’est avant tout d’être lui-même. Joueur unique dans l’histoire de la NBA, c’est désormais sur lui que certains jeunes calquent leur jeu. Le signe ultime de réussite.

"J’ai essayé d’ajouter cela à mon jeu. Mais j’ai fini par comprendre que je ne voulais pas être la copie conforme de qui que ce soit. Je ne pensais pas pouvoir réussir en tentant d’imiter quelqu’un d’autre. Je pensais que ma route vers le succès serait basée sur ce que je peux apporter", termine l’intérieur des Warriors.

Green et Golden State sont aujourd’hui à deux victoires d’un quatrième titre. Un accomplissement supplémentaire pour le faire entrer un peu plus dans l’histoire et consolider son héritage.

Pourquoi Draymond Green fait face au plus grand défi de sa carrière