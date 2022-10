Comment vous auriez réagi si vous étiez aux Warriors ? Jordan Poole ? Quelle sanction pour Draymond Green ?

OK, on n’a pas le contexte. Et le contexte, c’est le plus important. On ne sait pas ce que Jordan Poole a dit à Draymond Green. Mais les images font quand même vachement froids dans le dos. Il a l’air de lui mettre un coup en traître alors que Poole l’a juste poussé et ne se met même pas en garde derrière : à aucun moment il s’attend à se manger une droite de l’espace. Alors, oui, il faudrait avoir la version entière de l’incident mais la vidéo met vraiment Green à mal.

Quelle sanction peut-il écoper ? On sait qu’il y a sans doute déjà eu des tonnes d’altercations entre coéquipiers en NBA. Mais Michael Jordan a-t-il vraiment démonté Steve Kerr par surprise ? Bobby Portis a pris 8 matches pour avoir fracassé la mâchoire de Nikola Mirotic par exemple. Bob Myers, le GM, des Golden State Warriors, a déjà annoncé – avant que la vidéo sorte – que Green ne serait pas suspendu pour les rencontres à venir.

Vous auriez fait quoi à la place de la franchise ? Et surtout vous auriez fait quoi à la place de Poole ? On imagine que ça ne va pas forcément être facile pour lui de cohabiter avec un mec qui l’a mis K.O. Surtout que les deux sont finalement en concurrence pour un contrat. Idéalement pour les Warriors, Poole aurait accepté une réduction de salaire pour que l’équipe puisse prolonger Draymond l’été prochain. Est-ce que vous auriez pu envisager une telle décision après ça ?